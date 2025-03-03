ФСБ показала арсенал планировавшего теракт в московском метро

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Федеральная служба безопасности России показала видео с арсеналом мужчины, планировавшего теракты в подмосковной синагоге и метро Москвы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показан ликвидированный террорист и лежащий рядом с ним пистолет. На кадрах можно увидеть различные компоненты, необходимые для, предположительно, создания самодельной бомбы. Также на видео показана переписка в телефоне террориста, где были инструкции по сборке взрывных устройств, а также ролики и символика террористической группировки "Исламское государство" (признана в РФ террористической и запрещена).

Участник запрещенной международной террористической организации был нейтрализован при попытке оказать сопротивление при задержании. Злоумышленник оказался выходцем одной из стран Центральной Азии, добавляли в ФСБ. Уточнялось, что после терактов мужчина планировал уехать в Афганистан.

