ФСБ предотвратила теракты в синагоге и московском метро

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Силовики нейтрализовали участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО), готовившего теракты в подмосковной синагоге и московском метро. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Злоумышленник оказался выходцем одной из стран Центральной Азии, уточнили в службе. Он намеревался привести в действие самодельные взрывные устройства в культовом еврейском учреждении в Московской области и на одной из станций столичной подземки.

При этом после этого террорист планировал выехать в Афганистан и присоединиться к МТО. Во время задержания преступник оказал вооруженное сопротивление силовикам, в результате чего был нейтрализован ответным огнем.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пскове, где члены ячейки МТО планировали взорвать железнодорожный вокзал. Злоумышленники имели гражданство одной из стран Центрально-Азиатского региона и действовали по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО.

Также ФСБ пресекла попытку подрыва электрички сообщением Кисловодск – Минеральные Воды в Ставропольском крае. Выяснилось, что террорист заранее провел разведку и приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства. После подрыва он намеревался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации.

