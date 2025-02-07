Задержанная ФСБ в Ростове-на-Дону женщина готовила теракт в отношении чиновника

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Задержанная в Ростове-на-Дону женщина – агент СБУ готовила теракт в отношении одного из чиновников. Об этом она рассказала в ходе допроса, видео которого распространила ФСБ России, сообщает ТАСС.

По словам женщины, в январе этого года после установления автомобиля одного из чиновников ей поступило задание приобрести компоненты для создания СВУ для подрыва машины.

Всего за подготовку теракта в Ростове-на-Дону российские силовики задержали двух женщин. Вторая из них сказала, что сотрудник СБУ завербовал ее в 2023 году в мессенджере Telegram. В город она прибыла в конце ноября 2024-го для выполнения заданий украинских спецслужб по сбору разведданных в отношении высших должностных лиц Минобороны РФ, высокопоставленных чиновников и их родственников. Агенты СБУ собирали данные по местам жительства, используемых авто и местам посещения членами их семей.

"Результаты слежки, фото- и видеофиксации мы передавали украинским спецслужбам посредством мессенджера Telegram", – заявила одна из задержанных.

Другая уточнила, что компоненты для изготовления взрывчатки они приобретали в торговых точках Ростова-на-Дону, в маркетплейсах и забирали из тайников, подготовленных их кураторами. За выполнение задач им переводили денежное вознаграждение в виде криптовалюты. После совершения подрыва машины задержанным обещали выезд в Европу.

Между тем задержанная в Севастополе женщина, завербованная СБУ, рассказала на допросе, что должна была заложить взрывное устройство в кабинете российского офицера, к чему готовилась в Запорожье. С ее слов, по заданию украинских спецслужб она также вступила в добровольческий батальон спецназначения "Барс".

"Я должна была наблюдать, передавать информацию, должна заложить взрывное устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов", – сказала задержанная.

Она указала, что за это время должна была уехать в Сочи, затем в Турцию и на Украину, где ее куратор по имени Борис "обещал хорошую жизнь". Тысячу долларов она получила в качестве аванса.

"В Киеве я прошла полиграф, потом была направлена в Запорожье, там обучалась минно-взрывному устройству", – добавила женщина.

Также задержанная в Воронеже агент СБУ призналась во время допроса в подготовке теракта в отношении высокопоставленного военного. С ее слов, в прошлом году она для выполнения данного задания прибыла в Россию.

Ранее силовики задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, которых завербовали украинские спецслужбы для совершения терактов против российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса. По информации ФСБ, задержанные обучались на Украине обращаться со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. Женщины дали признательные показания, уточнили в ведомстве.