ФСБ выявила ячейку террористической группировки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

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Российские спецслужбы пресекли деятельность ячейки группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ, признана террористической организацией) в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данным спецслужб, в составе группировки были 5 человек, которые являлись гражданами РФ. Установлено, что в Крыму участники группировки распространяли среди мусульман идеологию террористической организации, основанную на доктрине создания всемирного халифата. Во время своих собраний они вербовали новых сторонников.

В результате были задержаны 5 исламистов. По местам их жительства обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир", средства связи и электронные носители информации, которыми пользовались злоумышленники для осуществления своей деятельности. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

Ранее силовики в Ростовской области пресекли деятельность ячейки международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат" (организация признана экстремистской и террористической, запрещена в России). По версии спецслужб, злоумышленники вовлекали мусульман в экстремистскую деятельность, внушали ложную точку зрения о неисполнении российского закона.

В результате на организатора и четырех представителей ячейки завели уголовные дела по статье об организации деятельности экстремистской группировки, их также арестовали. Во время обысков была изъята экстремистская литература и личные записи фигурантов дела.

