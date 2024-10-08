Директор ФСБ Бортников: террористы усиливают пропаганду среди населения Северного Кавказа

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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что пропагандистское воздействие международных террористических организаций на население Северного Кавказа усиливается.

По словам главы ФСБ, международные террористы увеличивают интенсивность пропаганды нетрадиционных для России течений ислама радикального толка.

"В этих целях террористы активно задействуют интернет, а также имеющиеся на территории округа неофициальные места отправления культа и некоторые религиозные образовательные организации", – цитирует Бортникова РИА Новости.

Кроме того, директор ФСБ подчеркнул, что в условиях проведения СВО спецслужбы Украины также стремятся вовлечь молодежь Северо-Кавказского федерального округа в террористическую деятельность.

Так, например, по заданиям украинских кураторов в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике планировались диверсии на государственных объектах. При этом западные страны также не прекращает попытки раскачать общественно-политическую ситуацию в регионе.

"Наша общая задача – не допустить дальнейшего проникновения на Северный Кавказ радикальных идеологических установок и обеспечить на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности местной молодежи", – заключил Бортников.

По данным Национального антитеррористического комитета, с начала прошлого года в Северном Кавказе предотвратили 37 преступлений террористической направленности. Как сообщили в НАК, их готовили члены ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и лица, завербованные спецслужбами Украины.

