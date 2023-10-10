НАК заявил о попытках спецслужб Запада дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе

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Западные спецслужбы пытаются дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ Александр Бортников на собрании комитета.

"В своем выступлении председатель НАК отметил, что на территории округа наблюдаются активность международных террористических организаций и нарастание угроз в условиях проведения специальной военной операции", – сказано в сообщении, размещенном на сайте.

По информации комитета, с начала прошлого года в Северном Кавказе организовали два теракта, а также предотвратили еще 37 преступлений террористической направленности. Как сообщили в НАК, их готовили члены ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и лица, завербованные спецслужбами Украины.

В комитете подчеркнули, что сейчас осуществляются меры профилактики, направленные на недопущение вовлечения граждан, особенно молодежи, в преступную деятельность. В связи с этим участники собрания НАК отметили необходимость увеличения качества индивидуальной профилактической работы на муниципальном уровне, системного использования методик в этой области.

По итогу собрания участники НАК приняли решения, которые нацелены на увеличение эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления в области профилактики терроризма.

Ранее Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену, он также предусматривает ужесточение ответственности за терроризм.

Действия, расцениваемые как госизмена, в том числе шпионаж, выдача сведений, составляющих гостайну, и другие, могут быть наказаны пожизненным лишением свободы. До этого наказание за госизмену в РФ предусматривало лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

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