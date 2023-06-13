Целями спецслужб Украины стала транспортная инфраструктура вблизи зоны СВО – НАК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Киевский режим использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа россиян и украинцев для терактов на объектах транспорта, рассказал директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан", – передает РИА Новости его слова.

Бортников объяснил, что целью украинских спецслужб является нарушение транспортного сообщения, особенно это касается районов вблизи зоны проведения спецоперации РФ. Киев, устраивая диверсии, старается помешать воинским перевозкам и прервать снабжение новых российских субъектов, резюмировал он.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб пресекли 28 терактов и диверсий на объектах транспорта в России с февраля 2022 года.

До этого Бортников заявлял о попытках Киева и Запада устроить теракты на ядерных объектах РФ. В частности, он призвал обратить внимание на периодические обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских боевиков. Глава НАК объяснил такие действия желанием спровоцировать ядерную катастрофу.



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