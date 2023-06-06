ФСБ раскрыла планы ГУР МО Украины по подготовке теракта с "грязной бомбой" в России

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Военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением "грязной бомбы", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ получены дополнительные данные о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма. В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой "грязной бомбы", – сказали в ЦОС ФСБ.

Как уточнили в ФСБ, военная разведка Украины сформировала авиачасть для совершения диверсий в РФ с применением легкомоторных самолетов. Украинские спецслужбы планировали использовать воздушные диверсии для нанесения ударов по объектам топливной и энергетической инфраструктуры, отметили в российском ведомстве.

По данным ФСБ, координацию использования легкомоторной авиации поручили войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР. Разведка Украины в том числе разрабатывала планы по доставке и закладке "грязных бомб" с таймерами отсрочки для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей, резюмировали в ФСБ.

Российские спецслужбы уже задержали двух пилотов авиачасти "Легион". Они дали признательные показания.

"С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", – уточнили в ЦОС ФСБ.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о попытках Киева и Запада устроить теракты на ядерных объектах РФ. В частности, Бортников отметил периодические обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских боевиков. Он объяснил такие действия желанием спровоцировать ядерную катастрофу.

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