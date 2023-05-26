Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС и хочет обвинить в ней Россию

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Власти Киева хотят в ближайшее время устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней российскую сторону с целью прекратить работу МАГАТЭ на станции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Он добавил, что в последнее время напряжение вокруг ситуации с АЭС начало вновь повышаться. Так, Рогов указал на регулярные обстрелы города Васильевка, а также напомнил о попытке теракта против журналиста федеральных СМИ в Энергодаре.

По его словам, если украинские власти сегодня привлекают внимание к этой ситуации, то это значит, что они действительно что-то подготовили.

"Тем более что мы прекрасно понимаем, что ГУР курируют британские спецслужбы, а британцы – высшая лига провокаций в международных делах", – добавил Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре предотвратили теракт. По предварительным данным, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Ведутся следственные действия.

До этого СМИ сообщали о том, что Киев может предпринять попытку проведения провокации, которая может иметь отношение к хранилищу с отработавшим ядерным топливом в Харькове.