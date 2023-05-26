09:44Происшествия
В Запорожской области сообщили о предотвращении теракта против журналиста федерального СМИ
Фото: 123RF/grigorenko
В Энергодаре предотвратили теракт, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, он готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Ведутся следственные действия.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России.
Отвечая на вопрос, смогут ли агенты внешней разведки Украины достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, он заявил, что Киев уже достал многих, в том числе публичных и медийных личностей.
При этом он не смог подтвердить или опровергнуть, входил ли в список целей Захар Прилепин. Называть конкретные имена жертв Буданов отказался.
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