МИД РФ назвал заявления главы ГУР Украины об "убийстве русских" терроризмом

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Заявления главы украинской военной разведки Кирилла Буданова "об убийстве русских" являются терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Один из новых киевских нацистов, глава их военной разведки Буданов, позволил себе чудовищные разглагольствования о готовности, прямая цитата, убивать россиян по всему миру. Интересно, что еще требуется Белому дому, Даунинг стрит или Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду, Риму для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях?" – задалась вопросом Захарова.

Официальный представитель МИД РФ предположила, что страны НАТО называют экстремизмом и терроризмом только те случаи, когда в результате террористических актов погибают их граждане.

Ранее глава ГУР Украины заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира". Таким образом он ответил на комментарий журналистов, что спецслужбы США признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.

В Кремле назвали чудовищными слова Буданова. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывание подтверждает организацию Киевом терактов на территории РФ. По словам Пескова, такие заявления лишний раз подтверждают необходимость специальной военной операции.

Госдепартамент США также раскритиковал заявление Буданова. В ведомстве заявили, что не поддерживают нанесение ударов по гражданским лицам в России.

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