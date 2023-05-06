МИД РФ назвал США и Украину ответственными за теракт против Прилепина

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Теракт против писателя Захара Прилепина представляет собой очередное проявление системного подхода США к устранению идейных оппонентов, с 2014 года Вашингтон активно внедрял подобное на Украине. Об этом говорится в распространенном сообщении российского министерства иностранных дел.

"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине", – говорится в сообщении.

В МИД также указали на отсутствие реакции со стороны Вашингтона. В ведомстве заявили, что это демонстрирует реальное отношение США к таким ситуациями. Министерство подчеркнуло, что молчание профильных международных организаций недопустимо.

Утром в субботу, 6 мая, в автомобиле писателя произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. Прилепин получил травмы, а водитель машины погиб.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении Александра Пермякова. По его словам, он привел бомбу в действие удаленно. После этого он смог скрыться, однако позже его задержали.

Помимо этого, Пермяков рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

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