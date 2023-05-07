Киев подтвердил, что администрация Байдена спонсирует терроризм – Захарова

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Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Киев подтвердил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена спонсирует терроризм. Об этом она писала в своем телеграм-канале.

Захарова прокомментировала слова главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В интервью Yahoo News на вопрос о предполагаемой причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной он заявил, что киевский режим убивал и дальше будет убивать россиян в любой точке мира пока не настанет победа украинского государства.

"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", – написала Захарова.

В августе прошлого года автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

В ФСБ РФ позднее заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Уточнялось, что она скрылась в Эстонии. В ноябре 2022 года Вовк была объявлена в международный розыск и заочно арестована.



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