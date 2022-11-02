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Суд заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дугиной
Фото: кадр из видео ФСБ РФ
Обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк арестована заочно. Решение вынес Басманный суд столицы, передает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции", – говорится в сообщении.
В суде также сообщили, что Вовк объявлена в международный розыск.
Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.
В ФСБ РФ позднее заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Уточнялось, что она скрылась в Эстонии.
Разведка США признала, что к убийству Дугиной причастна Украина – СМИ
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