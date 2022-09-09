В МИД РФ осудили бездействие руководства ЮНЕСКО в отношении убийства Дугиной

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В МИД РФ заявили, что отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство журналистки Дарьи Дугиной воспринимается как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства организации. Соответствующий комментарий появился на официальном сайте министерства.

В ведомстве отметили, что Россия неоднократно призывала ЮНЕСКО обратить внимание на случившееся и осудить жестокое убийство. Отмечается, что гендиректор организации Одри Азуле обязана осуждать убийства и любое физическое насилие, направленное против журналистов, как преступление против общества.

В МИД подчеркнули, что Азуле ранее реагировала должным образом на убийства представителей зарубежных СМИ. Однако в случае с Дугиной она проявила "аморальное бездействие", добавили в министерстве.

"Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности", – говорится в заявлении.

21 августа автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.