Родные подозреваемого в причастности к убийству Дугиной рассказали о его отъезде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Родственники Богдана Цыганенко, подозреваемого соучастника убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, рассказали, что мужчина уехал из своего дома в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.

"Он выехал где-то в первых числах июля", – сообщила его тетя.

Отмечается, что Цыганенко уехал вместе с матерью и с тех пор не выходил на связь.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ установила причастность участника украинской диверсионно-террористической группы Цыганенко к подготовке убийства Дугиной. По данным ФСБ, 44-летний украинец готовил преступление вместе с Натальей Вовк. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а покинул страну за день до убийства.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.