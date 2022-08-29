ФСБ установила причастность участника украинской диверсионной группы к убийству Дугиной

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ФСБ РФ установила причастность участника украинской диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко к подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

По данным ФСБ, 44-летний украинец готовил преступление вместе с Натальей Вовк. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а покинул страну за день до убийства.

В службе отметили, что именно Цыганенко выдал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко. Украинец также, по данным ФСБ, помог Вовк собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

