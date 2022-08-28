Австрийское издание сообщило о якобы убийстве Натальи Вовк

Фото: exxpress.at

Австрийское издание Exxpress сообщило о смерти украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Таблоид ссылается на некое быстро распространяющееся в телеграм-каналах сообщение.

Отмечается, что Вовк якобы нашли мертвой в съемной квартире, страна и город при этом не называются. На ее теле, как пишет издание, обнаружено 17 ножевых ранений, в руке она сжимала записку.

К публикации также приложены фотографии с размытым изображением тела. Между тем, по данным РИА Новости, опубликованные снимки на самом деле были сделаны еще два года назад.

В МВД Австрии не смогли подтвердить или опровергнуть информацию Exxpress. В ведомстве лишь заметили, что не располагают данными ни об одном подобном случае.

В ночь на 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В ФСБ России позже выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что после случившегося она скрылась в Эстонии.

