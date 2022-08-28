Австрийское издание сообщило о якобы убийстве Натальи Вовк

18:00
Фото: exxpress.at
Австрийское издание Exxpress сообщило о смерти украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Таблоид ссылается на некое быстро распространяющееся в телеграм-каналах сообщение.
Отмечается, что Вовк якобы нашли мертвой в съемной квартире, страна и город при этом не называются. На ее теле, как пишет издание, обнаружено 17 ножевых ранений, в руке она сжимала записку.
К публикации также приложены фотографии с размытым изображением тела. Между тем, по данным РИА Новости, опубликованные снимки на самом деле были сделаны еще два года назад.
В МВД Австрии не смогли подтвердить или опровергнуть информацию Exxpress. В ведомстве лишь заметили, что не располагают данными ни об одном подобном случае.
В ночь на 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
В ФСБ России позже выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что после случившегося она скрылась в Эстонии.
В ФСБ сообщили о раскрытии убийства российской журналистки Дугиной
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