Мать подозреваемой в убийстве Дугиной рассказала, как ее дочь попала на службу в ВСУ

20:44
Фото: ФСБ РФ
Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, попала на службу в ВСУ еще до начала российской спецоперации на Украине. Об этом РЕН ТВ рассказала ее мать.
"Я знаю, что она пошла, чтобы детей поднять двоих. Она пошла в мирное время туда", – сказала женщина.
По ее словам, Вовк отслужила в ВСУ два года, а после начала конфликта уволилась. Также женщина рассказала, что во время боев в Мариуполе ее дочь, как и другие жители, пряталась в подвале, а затем бежала за границу. Сама она узнала о ее отъезде уже по факту, поскольку связи у них не было.
Вовк позже возвращалась в Мариуполь. Новость о том, что подозреваемая находится в Эстонии, оказалась для матери неожиданностью – она не знала, где находится дочь.
В ночь на воскресенье, 21 августа, на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина.
В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. В ФСБ России между тем заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
К убийству Дугиной может быть причастна группа лиц – СК РФ
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