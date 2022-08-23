Назван возможный мотив убийства Дарьи Дугиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возможным мотивом убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной могли стать ее расследования деятельности зарубежной неправительственной организации Bellingcat (признана в РФ иноагентом), а также событий на "Азовстали", заявил актер и друг погибшей Сергей Бугаев. Об этом сообщает News.ru.

"Убийство, безусловно, связано с расследованием деятельности Bellingcat и всяких крупных проектов западных спецслужб, а также близостью к французской оппозиции", – заявил Бугаев.

По его словам, Дугина "углубилась в такие дебри, которые обычно осваивают крупные спецслужбы, руководящие спутниковыми соединениями".

При этом Бугаев выразил мнение, что Киев не причастен к данному преступлению. По его словам, у спецслужб Украины нет возможностей для проведения такой акции на территории России.

Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство ГСУ ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийцам Дугиной не может быть пощады. По его словам, убийство журналистки является варварским преступлением.