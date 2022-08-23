Назван возможный мотив убийства Дарьи Дугиной

16:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возможным мотивом убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной могли стать ее расследования деятельности зарубежной неправительственной организации Bellingcat (признана в РФ иноагентом), а также событий на "Азовстали", заявил актер и друг погибшей Сергей Бугаев. Об этом сообщает News.ru.
"Убийство, безусловно, связано с расследованием деятельности Bellingcat и всяких крупных проектов западных спецслужб, а также близостью к французской оппозиции", – заявил Бугаев.
По его словам, Дугина "углубилась в такие дебри, которые обычно осваивают крупные спецслужбы, руководящие спутниковыми соединениями".
При этом Бугаев выразил мнение, что Киев не причастен к данному преступлению. По его словам, у спецслужб Украины нет возможностей для проведения такой акции на территории России.
Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье.
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство ГСУ ведомства.
В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что убийцам Дугиной не может быть пощады. По его словам, убийство журналистки является варварским преступлением.
Убийство Дарьи Дугиной раскрыто – ФСБ
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