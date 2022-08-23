Лавров заявил, что убийцам Дугиной не может быть пощады

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной варварским преступлением. По его словам, заказчикам и исполнителям не может быть пощады.

"Сейчас, я так понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство ГСУ ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

