Философ Дугин рассказал о последнем разговоре с погибшей дочерью

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Философ и общественный деятель Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с погибшей дочерью.

По его словам, Дарья Дугина хотела связать свою судьбу с Россией и народом этой страны.

"Папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной, я хочу быть на стороне сил света", – рассказал Дугин.

Он отметил, что одними из первых слов его дочери были "Россия", "народ" и "империя".

"Я хотел воспитать дочь так, как вижу идеал человека. В первую очередь это вера. Она все детство провела в православных лагерях, ходила в церковь. Мы с мамой посоветовали ей стать философом, и она старалась двигаться в этом направлении", – рассказал философ.

На прощании он выразил признательность пришедшим и всему русскому народу за поддержку. Дугин подчеркнул, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой России.

Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство ГСУ ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Слова соболезнования родным и близким Дугиной выразил Владимир Путин. Президент назвал случившееся подлым и жестоким преступлением, которое оборвало жизнь доброго, талантливого человека, служившего своей стране и людям.

