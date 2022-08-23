Захарова оценила реакцию Госдепартамента США на убийство Дугиной

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Реакция Госдепартамента США на убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной дискредитирует международную правозащитную деятельность Вашингтона, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс ранее сообщил, что США осуждают насилие в отношении мирного населения и надеются на проведение Россией расследования убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

Он выразил надежду, что россияне сделают определенные выводы. Также он подчеркнул, что Украина отрицает любую причастность к данному инциденту.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В понедельник ФСБ России раскрыла преступление. Выяснилось, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья. После совершения преступления, исполнительница убийства скрылась с дочерью в Эстонии.

