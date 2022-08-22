Россия затронет вопрос убийства Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа – Небензя

21:23
Фото: youtube.com/русский студенческий клуб СПб
Россия коснется ситуации с убийством Дарьи Дугиной в ходе заседания Совбеза ООН 23 августа. Об этом заявил постпред РФ при международной организации Василий Небензя.
"Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (с Дарьей Дугиной. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, случившееся наглядно характеризует киевский режим, диверсанты которого причастны к убийству.
В ночь на воскресенье, 21 августа, на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина.
В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. В ФСБ России между тем заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
По данным новостного портала Delfi, который ссылается на эстонский департамент полиции и погранохраны, Россия пока не обращалась к Эстонским властям относительно Натали Вовк. При этом журналисты издания не смогли узнать, действительно ли подозреваемая в убийстве Дугиной сейчас находится в Эстонии.
В Эстонии отказались комментировать информацию о въезде подозреваемой в убийстве Дугиной
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