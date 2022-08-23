К убийству Дугиной может быть причастна группа лиц – СК РФ

17:27
Фото: СК РФ
Возможные участники убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной устанавливаются Следственным комитетом РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления", – говорится в сообщении.
Кроме того, Следственный комитет намерен объявить подозреваемую в убийстве Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк в розыск. В настоящее время в арендованных ею квартире и гараже проходят обыски с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.
Следствием были назначены необходимые экспертизы, допрошены родственники журналистки, персонал и участники фестиваля "Традиция", а также свидетели случившегося. Кроме того, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения.
"Вывод о мощности приведенного в действие взрывного устройства будет сделан по результатам взрывотехнической судебной экспертизы", – уточнили в ведомстве.
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.
В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
В телецентре "Останкино" простились с Дарьей Дугиной
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