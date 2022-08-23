Семье Дарьи Дугиной вручили орден Мужества

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Орден Мужества был вручен семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Указ о награждении был подписан Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Представитель главы государства в ЦФО Игорь Щеголев также во время траурной церемонии зачитал родственникам соболезнования Путина.

"Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей невосполнимой утратой. Подлое жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого талантливого человека с настоящим русским сердцем, добрым, любящим, отзывчивым и открытым", – говорится в сообщении.

По словам президента, Дугина честно служила государству и народу, а также делом доказывала, что значит быть патриотом своей страны.

Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство ГСУ ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

