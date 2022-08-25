Подозреваемая в убийстве Дугиной выдала себя за другую женщину при аренде квартиры – СМИ

Фото: кадр из видео ФСБ РФ

Исполнительница убийства российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк предоставила риелторам поддельные документы и рассказала арендодателю, что только приехала в Москву, находившись при этом в городе уже около двух недель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина арендовала двухкомнатную квартиру на проспекте Вернадского, заключив договор на 11 месяцев. Стоимость аренды составляла более 100 тысяч рублей в месяц. Вовк въехала в квартиру с дочерью и кошкой.

По поддельному паспорту женщину звали Юлия Зайко и она являлась гражданкой Казахстана.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.