Дугин считает, что его дочь убили за ее русскую и православную идею

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Философ Александр Дугин заявил, что целью убийц была именно его дочь Дарья, а не он сам.

"Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее", – сказал он в фрагменте фильма, показанного на "Первом канале".

Философ подчеркнул, что Дарья погибла за русскую, православную идею.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.