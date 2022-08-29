Соседка подозреваемого в причастности к убийству Дугиной рассказала о его матери

Фото: ФСБ РФ

Мать подозреваемого соучастника убийства российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко не поддерживала специальную военную операцию на Украине, рассказала его соседка.

"Он не политикан, как говорится. Абсолютно не интересовался политикой. Выйдут – гы-гы-гы, посмеются и все. По спецоперации… мама за Украину была", – сообщила она РИА Новости.

В свою очередь, соседка родителей Цыганенко отметила, что квартиру в Донецке, где ранее проживал отец подозреваемого около полугода назад, продали, добавив, что после смерти отца Цыганенко мать переехала в дом к сыну.

Соседи членов семьи Цыганенко назвали их замкнутыми и необщительными. "Мне кажется, он с матерью просто выехал и все. Куда поехали – без понятия. Они такие замкнутые… Мы с ней, с Ольгой – ну "Здравствуйте", ну "До свидания". Ну там по цветочкам. А так, чтоб поговорить – нет", – уточнила женщина.

Другой сосед подозреваемого назвал Богдана спокойным, однако некоторые вещи в его поведении оставались непонятными.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ установила причастность участника украинской диверсионно-террористической группы Цыганенко к подготовке убийства Дугиной. По данным ФСБ, 44-летний украинец готовил преступление вместе с Натальей Вовк. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а покинул страну за день до убийства.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

