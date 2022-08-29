Соседи рассказали о жизни подозреваемого в причастности к убийству Дугиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соседи возможного соучастника убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко рассказали о его жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Одна из соседок рассказала, что Цыганенко был компанейским и веселым. По ее словам, к нему в гости часто приходили люди, с которыми он отправлялся на рыбалку. Его мать, как отметила соседка, выступала за Украину, а с женой давно в разводе. В последний раз соседка видела Цыганенко около двух месяцев назад.



Сосед подозреваемого подтвердил, что давно не его видел, как и то, что он имел "прозападные" взгляды.

"Он прозападный, больше склонен к Украине. Так соседи сказали. У него машина там, по-моему, была, "Волга" стояла. Мне он не нравился", – рассказал сосед.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ установила причастность участника украинской диверсионно-террористической группы Цыганенко к подготовке убийства Дугиной. По данным ФСБ, 44-летний украинец готовил преступление вместе с Натальей Вовк. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а покинул страну за день до убийства.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

