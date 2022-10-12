Публикацией об убийстве Дугиной США предупредили Киев, что нужно избегать провокаций – СМИ

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

США своей публикацией об убийстве журналистки Дарьи Дугиной предупредили власти Украины, что нужно избегать подобных провокаций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновника, который пожелал остаться неизвестным.

"Недавнее публичное обнародование информации о сговоре отчасти было задумано как предупреждение Украине не повторять подобных провокационных действий", – высказался он.

Отмечается, что между Вашингтоном и Киевом после этого инцидента появилась напряженность. Американские власти были возмущены, когда в августе украинцы подорвали заминированный автомобиль в Москве, в результате чего погибла дочь известного российского философа.

Ранее газета The New York Times написала, будто американская разведка считает, что к убийству Дугиной причастны представители властей Украины. По данным издания, это произошло без ведома американских кураторов – США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации. США якобы упрекнули украинских чиновников в убийстве и в отсутствии прозрачности Украины в отношении ее военных и тайных планов.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье 21 августа.

В ФСБ РФ посчитали, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Уточнялось, что Вовк скрылась в Эстонии.



Разведка США признала, что к убийству Дугиной причастна Украина – СМИ

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