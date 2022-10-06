Разведка США считает, что к убийству Дугиной причастна Украина – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Москва 24/Антон Великжанин

Американская разведка считает, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной причастны представители властей Украины, сообщает газета The New York Times.

Издание пишет, что это произошло без ведома американских кураторов – США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации. В то же время источники газеты не раскрыли, кто из украинского правительства санкционировал миссию, кто ее осуществил, и дал ли Владимир Зеленский согласие на это.

"Соединенные Штаты не принимали участия в нападении ни путем предоставления разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи. Американские официальные лица также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались", – говорится в материале.

Также отмечается, что США упрекнули украинских чиновников в убийстве и в отсутствии прозрачности Украины в отношении ее военных и тайных планов, особенно на территории России.

21 августа автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Девушка погибла. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Сотрудники ФСБ России считают, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Уточнялось, что Вовк скрылась в Эстонии.



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