Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Дугиной

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Украинец Богдан Цыганенко, который является фигурантом дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, заочно арестован. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

"Постановлением суда от 24 апреля 2023 года в отношении Цыганенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо задержания на территории РФ", – передает "Интерфакс" сообщение суда.

Уточняется, что ему заочно предъявили обвинение в убийстве общеопасным способом, совершенном группой лиц по мотивам ненависти. Кроме того, Цыганенко объявили в международный розыск.

Трагедия произошла 21 августа 2022 года. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

ФСБ РФ установила причастность участника украинской диверсионно-террористической группы Цыганенко к подготовке убийства Дугиной. По данным ФСБ, 44-летний украинец готовил преступление вместе с гражданкой Украины Натальей Вовк. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а покинул страну за день до убийства.

В ноябре суд заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной. Также стало известно, что она была объявлена в международный розыск.

