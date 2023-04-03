Обвиняемые в подделке документов при организации убийства Дугиной частично признали вину

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Обвиняемые в подделке документов при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной Андрей Кузнецов и Александр Сучков частично признали вину.

"Признаю частично", – приводит ТАСС слова Сучкова на заседании Пролетарского районного суда Тулы.

Кузнецов сделал аналогичное заявление. Обвиняемые настаивают на том, что не знали и не понимали, что документы, которые они помогли подделать, будут использованы для сокрытия более тяжкого преступления.

Трагедия произошла 21 августа 2022 года. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

В ФСБ РФ позднее заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Уточнялось, что она скрылась в Эстонии.

В ноябре суд заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной. Также стало известно, что она была объявлена в международный розыск.

Затем в суде начали рассматривать дело вероятных пособников убийцы журналистки. Сучков и Кузнецов обвиняются в подделке документов. По версии следствия, они изготовили поддельное свидетельство о регистрации автомобиля для Вовк.



"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

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