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Обвиняемые в подделке документов при организации убийства Дугиной частично признали вину
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Обвиняемые в подделке документов при организации убийства журналистки Дарьи Дугиной Андрей Кузнецов и Александр Сучков частично признали вину.
"Признаю частично", – приводит ТАСС слова Сучкова на заседании Пролетарского районного суда Тулы.
Кузнецов сделал аналогичное заявление. Обвиняемые настаивают на том, что не знали и не понимали, что документы, которые они помогли подделать, будут использованы для сокрытия более тяжкого преступления.
Трагедия произошла 21 августа 2022 года. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.
В ФСБ РФ позднее заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк. Уточнялось, что она скрылась в Эстонии.
В ноябре суд заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной. Также стало известно, что она была объявлена в международный розыск.
Затем в суде начали рассматривать дело вероятных пособников убийцы журналистки. Сучков и Кузнецов обвиняются в подделке документов. По версии следствия, они изготовили поддельное свидетельство о регистрации автомобиля для Вовк.
"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной
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