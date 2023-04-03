Трепова признала, что принесла в кафе Петербурга статуэтку, которая после взорвалась

Видео: МВД России

Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, признала, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась. Видео допроса задержанной опубликовало МВД России.

Подозреваемую задержали на съемной квартире.

Во время допроса Трепова заявила, что знает причины своего задержания. По мнению девушки, ее задержали за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Она признала, что принесла в кафе взорвавшуюся статуэтку, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей этот предмет.

"Можно я попозже расскажу?" – спросила в ответ подозреваемая.

Ранее подозреваемая в убийстве Татарского заявила, что ее подставили.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы задержали Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт в Санкт-Петербурге был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией, а также запрещен в РФ. По данным ведомства, задержанная Дарья Трепова является сторонницей Навального и ФБК.



Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек

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