20:29Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге
Фото: vk.com/vladlentatarskiy
Уголовное дело об убийстве возбудили после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявили в Следственном комитете.
"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2, статьи 105 УК РФ", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ранения различной степени тяжести получили 19 человек, точное количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают следователи и криминалисты для выяснения деталей произошедшего, а также установления людей, причастных к преступлению.
Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля.
По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и спрятано в статуэтку, которую подарили военкору. Источники также заявляют, что подарок перед вручением осматривали, а Татарский знал девушку, которая преподнесла подарок – она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.
Момент взрыва в кафе попал на видео. На кадрах видно, как после взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.
Настоящее имя Владлена Татарского – Максим Фомин. Военкор записывал аналитические видео под названием "Вечерний Владлен", на которых разбирал ход спецоперации на Украине и давал советы мобилизованным.
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