СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Уголовное дело об убийстве возбудили после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, заявили в Следственном комитете.

"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2, статьи 105 УК РФ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранения различной степени тяжести получили 19 человек, точное количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают следователи и криминалисты для выяснения деталей произошедшего, а также установления людей, причастных к преступлению.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля.

По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и спрятано в статуэтку, которую подарили военкору. Источники также заявляют, что подарок перед вручением осматривали, а Татарский знал девушку, которая преподнесла подарок – она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.

Видео: телеграм-канал Москва 24

Мощность взрывного устройства, предварительно, составила 200 граммов тротила, а взрывчатка была размером с кусок мыла.

Момент взрыва в кафе попал на видео. На кадрах видно, как после взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

Настоящее имя Владлена Татарского – Максим Фомин. Военкор записывал аналитические видео под названием "Вечерний Владлен", на которых разбирал ход спецоперации на Украине и давал советы мобилизованным.

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