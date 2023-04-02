Момент взрыва в кафе в Петербурге попал на видео

Фото: телеграм-канал "112"

Момент взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге попал на видео. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "112", видно, как после взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" во время творческого вечера военкора Владлена Татарского, он погиб . По предварительным данным, взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила сработало возле сцены, а принес его один из посетителей.

В результате взрыва пострадали 15 человек. По факту ЧП прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку, на месте работает прокурор города Виктор Мельник для координации работы экстренных служб.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!