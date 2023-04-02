Военкор Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Кроме того, число пострадавших возросло до 15 человек. В результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе площадью 15 квадратных метров, но пожара не было.

Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. По предварительным данным, взрывное устройство сработало возле сцены, а принес его один из посетителей.

Мощность взрывного устройства, предварительно, составила 200 граммов тротила, заявил источник в правоохранительных органах.

Ранее в августе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была российская журналистка Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк.

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