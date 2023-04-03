11:05Происшествия
Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК.
"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", – говорится в сообщении.
Ранее подозреваемую объявили в розыск.
Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.
По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!