Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в подрыве питерского кафе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК.

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", – говорится в сообщении.

Ранее подозреваемую объявили в розыск.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.



СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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