Военкор Татарский стал мишенью для врагов из-за правдивых публикаций – Матвиенко

Фото: kremlin.ru

Военный журналист Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, стал мишенью для врагов из-за своих ярких и правдивых публикаций, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, он формовал народное понимание спецоперации на Украине и сделал очень многое для будущей победы России в ней.

"Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И, уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы", – подчеркнула она.

Матвиенко подчеркнула, что журналист защищал Донбасс с 2014 года, однако погиб в далеком от зоны боевых действий Санкт-Петербурге. Она также выразила соболезнования близким погибшего и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где у него проходил творческий вечер. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено в подарке – статуэтке, которую во время вечера преподнесли военкору.

Видео: телеграм-канал Москва 24

Источники заявляют, что презент предварительно был осмотрен, а подарок передала девушка, которая не раз была замечена на мероприятиях Татарского, а после спешно покинула кафе.

Мощность взрывного устройства составила до 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. Всего в результате происшествия пострадали 32 человека, 10 находятся в тяжелом состоянии. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

СК возбудил дело об убийстве.

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