07:47Происшествия
Военкор Татарский стал мишенью для врагов из-за правдивых публикаций – Матвиенко
Фото: kremlin.ru
Военный журналист Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, стал мишенью для врагов из-за своих ярких и правдивых публикаций, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.
По ее словам, он формовал народное понимание спецоперации на Украине и сделал очень многое для будущей победы России в ней.
"Я читала его сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И, уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы", – подчеркнула она.
Матвиенко подчеркнула, что журналист защищал Донбасс с 2014 года, однако погиб в далеком от зоны боевых действий Санкт-Петербурге. Она также выразила соболезнования близким погибшего и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где у него проходил творческий вечер. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено в подарке – статуэтке, которую во время вечера преподнесли военкору.
Мощность взрывного устройства составила до 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. Всего в результате происшествия пострадали 32 человека, 10 находятся в тяжелом состоянии. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.
СК возбудил дело об убийстве.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!