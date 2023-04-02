Очевидец взрыва в Петербурге рассказала, как военкору Татарскому дарили статуэтку

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очевидец взрыва в кафе Санкт-Петербурга рассказала, как военному корреспонденту Владлену Татарскому дарили статуэтку, в которой могло быть взрывное устройство.

Алиса присутствовала на вечере в кафе вместе с братом. По ее словам, девушка, которая презентовала военкору статуэтку, сидела с ними за одним столиком.

"Получилось, что мы вдвоем с братом сидели за столиком, а она сидела так, что я видела только со спины. Дальше, когда она уже подарила эту скульптуру, она прошла вперед и села там, а телефон свой оставила на нашем столике – забыла, видимо", – рассказала РИА Новости девушка.

После, по словам Алисы, ведущий вытащил скульптуру из коробки, а Татарский взял ее в руки.

"Посмотрели, посмеялись, обратно ее поставили, а потом… чуть позже минуты произошел взрыв и задымление. Все побежали", – добавила Алиса, отметив, что находилась во второй части зала, на возвышении по сравнению с его первой частью.

"Я выбегала – у меня уши заложило, но сейчас уже все прошло", – отметила она.

Видео: телеграм-канал Москва 24

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв , в результате которого погиб один человек. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский, у которого в кафе был творческий вечер. В результате взрыва пострадали 25 человек, состояние шестерых оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, взрывное устройство размером с кусок мыла было заложено в подарок, который вручили Татарскому. Источники сообщают, что подарок – статуэтку – военкору передала девушка, которая не раз была замечена на его мероприятиях, а после спешно покинула кафе.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила от 100 до 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

СК возбудил дело об убийстве.



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