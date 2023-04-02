Состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое – Минздрав

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Состояние шести пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга оценивается как тяжелое, заявили в пресс-службе Минздрава России.

"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести", – говорится в сообщении.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел 2 апреля. Взрывчатка находилась у сцены, в результате взрыва военкор погиб.

По предварительным данным, взрывное устройство размером с кусок мыла было заложено в подарок, который вручили Татарскому. Источники сообщают, что подарок – статуэтку – военкору передала девушка, которая не раз была замечена на его мероприятиях, а после спешно покинула кафе.

Видео: телеграм-канал Москва 24

По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила от 100 до 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

СК возбудил дело об убийстве.



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