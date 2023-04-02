02 апреля, 21:41Происшествия
Состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое – Минздрав
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Состояние шести пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга оценивается как тяжелое, заявили в пресс-службе Минздрава России.
"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести", – говорится в сообщении.
Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел 2 апреля. Взрывчатка находилась у сцены, в результате взрыва военкор погиб.
По предварительным данным, взрывное устройство размером с кусок мыла было заложено в подарок, который вручили Татарскому. Источники сообщают, что подарок – статуэтку – военкору передала девушка, которая не раз была замечена на его мероприятиях, а после спешно покинула кафе.обрушилось фасадное остекление кафе.
СК возбудил дело об убийстве.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!