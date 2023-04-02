Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 25 человек, заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, 19 человек были госпитализированы.

"Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", – написал Беглов в телеграм-канале.

Информация о взрыве в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной поступила в полицию в 18:13 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский – в этом кафе у него проходил творческий вечер.

Как уточняется в анонсе мероприятия в соцсетях, вход был свободным. Организаторы мероприятия сообщили, что предпринимали определенные меры безопасности, но "их оказалось недостаточно", а также заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

По предварительным данным, взрыв произошел возле сцены, а взрывчатка была заложена в статуэтку, которую вручили Татарскому. По словам источника, взрывное устройство было размером с кусок мыла и без проблем поместилось в подарок.

Видео: телеграм-канал Москва 24

По подозрению в совершении преступления разыскивается девушка, которая передала погибшему статуэтку. Взрывчатка была активирована после того как человек, вручив подарок, спешно покинул кафе, отмечают в экстренных службах. Источники также утверждают, что статуэтку предварительно осмотрели, а военкор знал девушку, она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.

По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила от 100 до 200 граммов тротила и было начинено поражающими элементами. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

СК возбудил дело об убийстве после взрыва, в котором погиб военкор Татарский.

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