20:58Происшествия
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 25 человек, заявил губернатор Александр Беглов.
По его словам, 19 человек были госпитализированы.
"Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", – написал Беглов в телеграм-канале.
Информация о взрыве в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной поступила в полицию в 18:13 2 апреля. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский – в этом кафе у него проходил творческий вечер.
По предварительным данным, взрыв произошел возле сцены, а взрывчатка была заложена в статуэтку, которую вручили Татарскому. По словам источника, взрывное устройство было размером с кусок мыла и без проблем поместилось в подарок.
По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила от 100 до 200 граммов тротила и было начинено поражающими элементами. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.
СК возбудил дело об убийстве после взрыва, в котором погиб военкор Татарский.
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