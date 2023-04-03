Подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского объявили в розыск

Фото: телеграм-канал Baza

Дарью Трепову, которая может быть причастна к убийству военного корреспондента Владлена Татарского, объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.

В соответствующей карточке на сайте ведомства указано, что Трепова разыскивается по уголовной статье.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.



СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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