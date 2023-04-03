В США назвали возможных организаторов убийства Татарского

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Американский политолог Скотт Беннетт предположил, что военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, могли убить украинские радикалы при поддержке Запада, сообщает газета "Известия".

Беннетт считает, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, и, в частности, спутников, предоставленных Лондоном и Вашингтоном.

"Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач "Моссад", – отметил политолог.

По его мнению, таким образом организаторы хотят спровоцировать Россию на ответные действия. Он подчеркнул, что все это делается для того, чтобы укрепить на Западе образ мышления Альянса времен Второй мировой войны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции в Вашингтоне, Лондоне и Париже на гибель военкора Владлена Татарского показательна. По ее словам, еще недавно Запад заявлял о необходимости защиты журналистов, против которых могут совершаться теракты.

Представитель МИД отметила, что российским журналистам постоянно угрожают расправой со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются, и все это происходит при игнорировании со стороны международных структур.

Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где у него проходил творческий вечер. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено в подарке – статуэтке, которую во время вечера преподнесли военкору.

Источники заявляют, что презент предварительно был осмотрен, а подарок передала девушка, которая не раз была замечена на мероприятиях Татарского, а после спешно покинула кафе.

Мощность взрывного устройства составила до 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. Всего в результате происшествия пострадали 32 человека, 10 находятся в тяжелом состоянии. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

СК возбудил дело об убийстве.



СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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