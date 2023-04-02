В МИД назвали показательной отсутствие реакции Запада на гибель Татарского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отсутствие реакции в Вашингтоне, Лондоне и Париже на гибель военкора Владлена Татарского показательна, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам Захаровой, еще недавно Запад заявлял о необходимости защиты журналистов, против которых могут совершаться теракты.

"Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и так далее, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя. Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего", – говорится в комментарии.

Представитель МИД отметила, что российским журналистам постоянно угрожают расправой со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются, и все это происходит при игнорировании со стороны международных структур.

Захарова подчеркнула, что работа Татарского вызывала ненависть киевского режима и что он был опасен для него, если бы продолжил выполнять свой долг.

"Именно благодаря российским военкорам мир видит правдивые и оперативные кадры и узнает информацию о происходящем на Украине. Это люди, стоящие на страже истины, над которой мировой мейнстрим уже надругался", – заключила Захарова, выразив соболезнования родным и близким Татарского.

Татарский погиб во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где у него проходил творческий вечер. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено в подарке – статуэтке, которую во время вечера преподнесли военкору.

Видео: телеграм-канал Москва 24

Источники заявляют, что презент предварительно был осмотрен, а подарок передала девушка, которая не раз была замечена на мероприятиях Татарского, а после спешно покинула кафе. По данным СМИ, ее задержали , в настоящее время разыскивается ее муж по подозрению в соучастии в преступлении.

Мощность взрывного устройства составила до 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. Всего в результате происшествия пострадали 30 человек, 24 человека были госпитализированы. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

СК возбудил дело об убийстве.

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