02 апреля, 23:19Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского – СМИ
Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб во время взрыва в кафе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю", – сказал источник.
По его словам, следователи предполагают, что девушка принесла в кафе коробку со статуэткой, в которую вмонтировали взрывное устройство.
В свою очередь, телеграм-канал BAZA сообщает, что по подозрению в убийстве также разыскивают мужа Дарьи Треповой. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе. При этом мужчина, по данным телеграм-канала, на встрече не присутствовал.
Официального подтверждения информации пока нет.Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля. Взрывчатка находилась у сцены, в результате взрыва военкор погиб, еще 25 человек пострадали. После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.
СК возбудил дело об убийстве.
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