Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб во время взрыва в кафе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю", – сказал источник.

По его словам, следователи предполагают, что девушка принесла в кафе коробку со статуэткой, в которую вмонтировали взрывное устройство.

В свою очередь, телеграм-канал BAZA сообщает, что по подозрению в убийстве также разыскивают мужа Дарьи Треповой. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе. При этом мужчина, по данным телеграм-канала, на встрече не присутствовал.

Официального подтверждения информации пока нет.

Видео: телеграм-канал Москва 24

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля. Взрывчатка находилась у сцены, в результате взрыва военкор погиб , еще 25 человек пострадали . После взрыва обрушилось фасадное остекление кафе.

СК возбудил дело об убийстве.



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