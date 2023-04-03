Фото: Следственный комитет РФ

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Среди них 10 человек находятся в тяжелом состоянии. У всех минно-взрывные травмы, множественные осколчатые ранения и ожоги.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля.

В момент взрыва в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Взрывчатка находилась около сцены, в результате взрыва военкор погиб, еще несколько десятков человек пострадали. После взрыва также обрушилось фасадное остекление кафе.

Полиция разыскивает Дарью Треповую, которая подозревается в убийстве военного корреспондента. Следователи предполагают, что девушка принесла в кафе коробку со статуэткой, в которую вмонтировали взрывное устройство.

По информации телеграм-каналов, сотрудники полиции также разыскивают супруга Треповой Дмитрия Рылова. Сообщается, что он также может быть причастен к взрыву в кафе. Однако сам мужчина на творческой встрече не присутствовал.

СК возбудил дело об убийстве.



Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек

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