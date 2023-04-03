Пострадавшей при взрыве в Петербурге девочке провели операцию

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Девочке, пострадавшей во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, провели операцию по удалению осколков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Уточняется, что жизни подростка в данный момент больше ничего не угрожает.

"Состояние средней тяжести, угрозы жизни нет, проведена операция по удалению осколков", – говорится в заявлении комитета.

Кроме того, в Минздраве РФ сообщили, что общее число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 30 человек: 24 из них госпитализированы, оставшиеся 6 обратились за медпомощью самостоятельно.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

Взрывчатка находилась около сцены, в результате взрыва военкор погиб, еще несколько десятков человек пострадали. После взрыва также обрушилось фасадное остекление кафе.

Позже в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве Владлена Татарского. Следователи предполагают, что девушка принесла в кафе коробку со статуэткой, в которую вмонтировали взрывное устройство.

СК возбудил дело об убийстве.

Задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского – СМИ

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