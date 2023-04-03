12:15Происшествия
В НАК указали на причастность украинских спецслужб к убийству военкора Татарского
Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт <...> был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией" Навального", – сказали в НАК.
По данным ведомства, задержанная по подозрению в причастности к инциденту Дарья Трепова как раз является сторонницей Навального и ФБК.
Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.
По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы задержали Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе.
Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек
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